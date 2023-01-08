الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«يد واحدة وشعب واحد» احتفالية في متحف آثار طنطا.. اليوم

متحف آثار طنطا
متحف آثار طنطا

يقيم متحف آثار طنطا، اليوم الأحد، الحفل السنوي الخاص بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد تحت عنوان "يد واحدة .. شعب واحد"، بقاعة المؤتمرات بالمتحف، وذلك في إطار في إطار الأنشطة الاحتفالية التي تقيمها وزارة السياحة والآثار.

ويشارك في الحفل ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية بطنطا، وممثلين عن وزارة الأوقاف، ولفيف من كبار الشخصيات بالغربية، والمثقفين والإعلاميين، ويحيي الحفل كورال قصر ثقافة الغربية.

ويتخلل الحفل سيتم تقديم عدد من الأغاني والمقطوعات الموسيقية المرتبطة بالمناسبة، كما يشارك في الحفل كورال "نبرة فرح" التابع للكنيسة الأرثوذكسية بطنطا.

اليوم واحدة وشعب واحد احتفالية متحف اثار طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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