مصرع وإصابة 39 شخصًا فى حادث مرورى بمقاطعة جيانجشى الصينية

قُتل 17 شخصًا وأصيب 22 بجروح الأحد في حادث مروري في مقاطعة جيانجشي بشرق الصين، على ما أعلن التليفزيون الوطني، بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة.

ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلّية، أنّ "الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين".

وأشارت المحطة التليفزيونية إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

كما أوضحت أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ.

واوضحت دينج، وهي من سكان المنطقة، لصحيفة "جيمو نيوز" المحلية، أن الناس كانوا قد قدموا قربانًا للموتى على جانب الطريق قبل التوجه إلى محرقة الجثث صباح الأحد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن معظم القتلى والجرحى من المشاركين في الجنازة.

وقال رجل آخر يعيش في الجوار يُدعى جونغ للصحيفة، إنه حضر الجنازة مع زوجته التي قتلت في الحادث.

وأوضح أن الشاحنة اصطدمت فجأة بمؤخر الموكب، ثم سارت وسط الحشد قبل أن تصل إلى المركبة التي تقل النعش.

وأصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا".

وقالت الشرطة إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

حوادث متكررة

وتشهد الصين حوادث متكرّرة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشدّدة. ففي ديسمبر الماضي، قتل شخص في حادث مروري هائل، تضررت فيه نحو 200 مركبة في وسط الصين، وفق ما الإعلام الرسمي حينها، فإن الحادث وقع نتيجة انعدام الرؤية تقريبًا جرّاء الضباب في مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان وشمل 200 مركبة على الأقل.

كما لقى في سبتمبر الماضي، 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.