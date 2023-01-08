الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب بيراميدز يكشف موقف عبدالله السعيد من الانضمام إلى الزمالك

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، حقيقة ما يتردد بشأن انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك، مؤكدا أن ذلك ليس له أي أساس من الصحة واللاعب مستمر في صفوف الفريق السماوي.

 

وقال محمود فتح الله في تصريحات تليفزيونية "سمعنا الكثير من الأحاديث بشأن انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك".

 

وأضاف " ما يقال بشأن انتقال اللاعب ليس له أي أساس من الصحة، كرة القدم يحدث بها الكثير من المواقف والاختلافات بين اللاعبين والمدربين وهذا أمر طبيعي، وهناك الكثير مما قيل عن عبد الله السعيد".

 

وتابع " كلها أمور عادية تم تضخيمها من وسائل الإعلام، قالوا إن عبد الله السعيد سينتقل إلى الزمالك عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لكنه شارك أمام غزل المحلة بشكل طبيعي، وهو لاعب ذو قيمة كبيرة وقائد مهم للغاية بالنسبة لنا". 

بيراميدز عبد الله السعيد الزمالك الدورى المصرى

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