كلوب يعلق على أخطاء أليسون وهدف وولفرهامبتون الملغى ضد ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بعد تعادل فريقه أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة ليفربول وولفرهامبتون قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وناقش كلوب أخطاء حارس مرماه أليسون بيكر التي تسببت في هدفي ولفرهامبتون، كما علّق على الهدف الملغي لخصمه.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية: "لقد كانت البداية جيدة من جانبنا لكننا استقبلنا هدفًا على عكس سير المباراة، ولا يجب أن يحدث ذلك لكننا نعلم كم مرة يحافظ أليسون على شباكنا".

وأضاف: "كانت مباراة مثيرة للغاية بالنسبة لليفربول والمنافس لم يبدأ بطريقة جيدة في الشوط الأول، أول 43 دقيقة لم نفلح في تحقيق المراد لكن هم أيضًا حصلوا على لحظة جيدة وينطبق الأمر نفسه علينا".

وتابع: "لقد عدنا بتعادل رائع، وكان كل شيء واضحًا في الشوط الأول عما نريد تحسينه وتغييره لإحداث المزيد من المشاكل لهم".

وأردف: "ثم كان أداءً مهيمنًا قبل أن يتقدموا بخطوة في المباراة، ولم نفز بالصراعات بشكل كافِ، لقد تسببوا في مشاكل كبيرة لنا".

وواصل مدرب ليفربول: "كان هدف التعادل من سوء الحظ، لكن لا ينبغي أن يكون كذلك، لم يكن ينبغي حدوثه في منطقة الجزاء".

وعن هدف ولفرهامبتون الملغي، علّق الألماني: "في نهاية المطاف حالفنا الحظ وانتهت المواجهة بتعادل، هدفهم الثالث كان لاعبهم في موقف تسلل، لا أعرف، وهذا يفسر سبب غضبهم".

وأفاد: "لست متأكدًا من هدفهم الثالث، لدينا صورة واحدة قد تبدو فيها التسلل، لكن يمكنني أن أفهم سبب غضبهم من ذلك، لا نريد أن يكون لتقنية الفار زاوية واحدة فقط".