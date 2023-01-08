الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كلوب يعلق على أخطاء أليسون وهدف وولفرهامبتون الملغى ضد ليفربول

كلوب
كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بعد تعادل فريقه أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة ليفربول وولفرهامبتون قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وناقش كلوب أخطاء حارس مرماه أليسون بيكر التي تسببت في هدفي ولفرهامبتون، كما علّق على الهدف الملغي لخصمه.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية: "لقد كانت البداية جيدة من جانبنا لكننا استقبلنا هدفًا على عكس سير المباراة، ولا يجب أن يحدث ذلك لكننا نعلم كم مرة يحافظ أليسون على شباكنا".

وأضاف: "كانت مباراة مثيرة للغاية بالنسبة لليفربول والمنافس لم يبدأ بطريقة جيدة في الشوط الأول، أول 43 دقيقة لم نفلح في تحقيق المراد لكن هم أيضًا حصلوا على لحظة جيدة وينطبق الأمر نفسه علينا".

وتابع: "لقد عدنا بتعادل رائع، وكان كل شيء واضحًا في الشوط الأول عما نريد تحسينه وتغييره لإحداث المزيد من المشاكل لهم".

وأردف: "ثم كان أداءً مهيمنًا قبل أن يتقدموا بخطوة في المباراة، ولم نفز بالصراعات بشكل كافِ، لقد تسببوا في مشاكل كبيرة لنا".

وواصل مدرب ليفربول: "كان هدف التعادل من سوء الحظ، لكن لا ينبغي أن يكون كذلك، لم يكن ينبغي حدوثه في منطقة الجزاء".

وعن هدف ولفرهامبتون الملغي، علّق الألماني: "في نهاية المطاف حالفنا الحظ وانتهت المواجهة بتعادل، هدفهم الثالث كان لاعبهم في موقف تسلل، لا أعرف، وهذا يفسر سبب غضبهم".

وأفاد: "لست متأكدًا من هدفهم الثالث، لدينا صورة واحدة قد تبدو فيها التسلل، لكن يمكنني أن أفهم سبب غضبهم من ذلك، لا نريد أن يكون لتقنية الفار زاوية واحدة فقط".

يورجن كلوب اليسون بيكر ليفربول وولفرهامبتون كاس الاتحاد الانجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يناير 2023

أستاذ مناعة يكشف مدى خطورة الطفرة المستجدة من فيروس كورونا

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 8 يناير 2023

الصحة العالمية تحذر من متحور جديد بعد ارتفاع إصابات كورونا فى الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟