الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونزا يخطف تعادلاً مثيراً فى الوقت القاتل أمام إنتر ميلان

إنتر ميلان ومونزا
إنتر ميلان ومونزا

خطف فريق مونزا تعادلاً مثيرًا أمام إنتر ميلان بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.

 

ماتيو دراميان منح إنتر ميلان التقدم مبكرًا قبل أن يدرك باتريك كيوريا التعادل لصالح مونزا في الدقيقة الثانية عشر.

 

وسجل لاوتارو مارتيميز الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد خطأ فادح من مدافع مونزا.

 

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، خطف فريق مونزا التعادل، عن طريق لاعبه لوكا كالديرولا.

 

ورفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو، بينما ارتفع رصيد مونزا للنقطة 18 في المركز الرابع عشر، ويتصدر نابولي برصيد 41 نقطة. 

انتر ميلان مونزا الدورى الايطالى لاوتارو مارتينيز

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وائل لطفي

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