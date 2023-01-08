الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصمم ألعاب نارية يكشف تفاصيل وضعها بـ60 دورًا ببرج القاهرة برأس السنة

برج القاهرة
برج القاهرة

قال أحمد عصام، مصمم الفايروركس "ألعاب نارية"، إنها علم كبير جدًا ويأخذ دورات فيها لأنها شيء مهم وتسعد الكبار والصغار.

كل دولة تختلف العروض وفقًا لطبيعتها

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد اتحاد لمصممي "الفايروركس"، لكل دول العالم، لأن كل عرض يختلف من دولة لأخرى وفقًا لطبيعتها. 

وأكد أن المواد المستخدمة في الألعاب النارية لا تصنع في مصر وكلها تأتي من الخارج، وطوال الوقت توجد معارض بالعالم تقدم كل ما هو جديد، مشيرًا إلى أن الفايروركس لها معدل أمان وخطورة ومدى بعد الناس فيها، والتكنولوجيا وصلت الآن أ لا تكون فيها خطورة وتحافظ على ذلك من خلال المواد التي يتم استخدامها فيها. 

وعن عرض برج القاهرة ليلة رأس السنة قال، إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وساعده الشركة المنظمة مؤكدًا أن دول العالم كلها تحدثت عن العرض وتم وضعنا في مكان جيد.

وأشار إلى أنهم كانوا يصعدون 60 دورًا على أقدامهم لوضع الألعاب النارية بكل طابق، وفريق العمل كان مكونًا من 160 فردا، مبينًا أن عرض طريق الكباش كان مختلفًا لأن كل عرض كون وفقًا للمناسبة ويتم دراستها ووضع موسيقى خاصة بها.

ألعاب نارية برج القاهرة رأس السنة 60 دور ا العروض عرض

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