الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جيهان جادوا: الشعب الفرنسي متفهم طبيعة مظاهرات الجالية الكردية الحالية

جيهان جادوا
جيهان جادوا

قالت الدكتورة جيهان جادوا، الكاتبة والمحللة السياسية، إن الجالية الكردية بفرنسا أقامت اليوم مظاهرة جديدة بسبب اعتراضهم على الأحداث الدموية التي تتعرض لها الجالية الكردية بباريس.

 مظاهرات فرنسا

وأكدت الدكتورة جيهان جادوا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من حق أي إنسان التعبير عن رأيه، طالما كان هذا التعبير دون تخريب في الدولة التي تقام بها تلك المظاهرات. 

تظاهرات الجالية الكردية

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفرنسي متفهم بصورة كبيرة طبيعة المظاهرات التي تقيمها الجالية الكردية دفاعاً عن أنفسهم وللمطالبة بحمايتهم، حيث هناك تفاعل كبير في المضمون التظاهري لتلك الجالية. 

جيهان جادوا القاهرة الإخبارية الجالية الكردية مظاهرات الجالية الكردية محللة سياسية

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