الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتفالا بعيد الميلاد.. توزيع «هدية الرئيس» على الأطفال بكنائس الإسكندرية

توزيع هدية الرئيس
توزيع هدية الرئيس بكنائس الإسكندرية

وزع حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، آلاف الهدايا على الأطفال والمواطنين أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد بمختلف كنائس المحافظة، وذلك تحت شعار «هدية الرئيس».

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وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، إن هذه الفعالية تأتي تحت شعار «هدية الرئيس»، حيث تم توزيع الآلاف من الهدايا والألعاب على الأطفال والمواطنين في مختلف كنائس المحافظة، وذلك كجزء من الدور المجتمعي للحزب، ونشاطه الخدمي والمجتمعي، للوصول إلى قطاعات عريضة من المواطنين.

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وأشار إلى أن الأطفال والأهالى استقبلوا «هدية الرئيس» بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال والمواطنين على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد المجيد وسط جو من الفرحة والسرور.

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وأكد أن المصريين جميعا يحتفلون بأعياد الميلاد خلال تلك المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى معاني المواطنة على أرض مصرنا الغالية، متمنيا لمصرنا الغالية دوام النجاح والتوفيق.

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وأضاف النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، إلى أن الهدايا أحدثت حالة من البهجة بين المواطنين، حيث تجول شباب الحزب فى عددا من الشوارع والميادين المؤدية إلى كنائس الإسكندرية لتوزيع الهدايا  لمشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالعيد، وتوزيع شنط تحتوى على هدايا تذكارية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين.

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وأوضح «شلبي» أن شباب الحزب شاركوا بإشراف أمناء الاقسام في عملية التوزيع بمختلف الأقسام، حيث أبدى المواطنون سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة من حزب مستقبل وطن، متبادلين التهنئة مع قيادات وشباب الحزب الذين وزعوا بأنفسهم في مختلف الشوارع والميادين في الإسكندرية.

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يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تتصل مباشرة بالمواطنين في مختلف المجالات.

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مستقبل وطن الإسكندرية الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد هدية الرئيس الأطفال والأهالى تهنئة الرئيس السيسي

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وائل لطفي

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