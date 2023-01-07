«كانت بين أمريكا ولندن».. التفاصيل الكاملة لأول مكالمة هاتفية دولية

يعد جهاز الهاتف من ابرز اختراعات ألكسندر جراهام بيل، وتعد قصة اختراعه واحدة من أكثر الحكايات إثارة ودهشة وغرابة، فقد كانت زوجته ووالدته كلاهما مصدرًا لإلهام “بيل” البحث عن حل جذري للتواصل معهم، فقد كانت أصابتهم بالصمم واحدة من المشاكل التي تؤرقه والتي دفعته بشكل جدي لاختراع جهاز يتواصل به الناس ينقل الكلام من مكان لآخر.

أصوات البشر

والغريب أنه جاء في براءة الاختراع "جهاز ينقل أصوات البشر والأصوات الاخرى عبر الأسلاك، وهدفه تيسير الاتصال بين الناس عن بُعد"، يرجع نجاح جراهام بيل في اختراعه إلى خبرته الواسعة في طبيعة الأصوات والموسيقى من التنبؤ بوسيلة لنقل الرسائل المتعددة عبر السلك نفسه في نفس اللحظة، والتي سميّت بالتلغراف التوافقي.

قصة اختراع الهاتف

وتعود قصة اختراع جراهام بيل للهاتف إلى الصدفة فقد تمكن وصديقه واتسن عبر تجربة للتلغراف التوافقي من اكتشاف إمكانية انتقال الصوت عبر السلك في الثاني من شهر يوليو سنة 1875م، عندما حاول واتسن أن يرخي قصبةً كانت ملفوفةً حول جهاز الإرسال بالصدفة، مما أدى إلى انتقال الاهتزاز الناتج عن هذه الحركة عبر السلك إلى جهاز آخر موجود في غرفة بيل، وقد أدى سماع هذا الرنين إلى تسريع بيل، وواتسن لعملهما، كما استمرا بالعمل على هذه الفكرة في العام التالي.

واتسون.. اريد ان اراك

وروي عن جراهام بيل أنه صرخ في السماعة، وقال: "سيد واتسون، تعال هنا، أريد أن أراك" فذهب السيد واتسون، وأعلن أنه سمع وفهم ما قاله، وبذلك كانت هذه أول مكالمة هاتفية أجريت في التاريخ.

نموذج عملي

وقد واصل بيل إجراء تجاربه في برينتفورد وقام بإحضار نموذج عملي لهاتفه في 3 أغسطس 1876 قام بل بإرسال برقية مؤقتة تبين استعداده من مكتب التلغراف في مدينة برانت، أونتاريو التي تبعد خمسة أميال (8 كم) عن برانتفورد. تجمع المشاهدون الفضوليون داخل المكتب كشهود، وقد سمعوا أصواتا خافتة في الرد.

رسالة

في الليلة التالية أدهش بل الضيوف فضلا عن عائلته عندما تلقى رسالة من منزله في برانتفورد الذي يبعد أربعة أميال (6 كم) عبر الأسلاك المعلقة على طول خطوط وأسوار التلغراف والموضوعة خلال نفق. هذه المرة سمع الضيوف في المنزل بوضوح قراءة وغناء أشخاص في برانتفورد، أثبتت تلك التجارب إمكانية عمل الهاتف بوضوح عبر المسافات البعيد.

أول مكالمة دولية

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في 25 يناير 1915، أجرى "بيل" أول مكالمة هاتفية عبر القارة، حيث اتصل بل من مكتب شركة إيه تي آند تي (AT&T) في 15 شارع داي ستريت بمدينة نيويورك، وسمعه توماس واتسون في 333 شارع جرانت أفينيو بسان فرانسيسكو، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز: