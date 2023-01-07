للتهنئة بالعيد.. الشباب والرياضة وبرلمان شباب الغربية يزور مطرانية طنطا

قدم يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وبرفقته وفد من شباب البرلمان، بتقديم التهنئة للأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وذلك خلال زيارة مطرانية طنطا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور محمد ابو فريخه مدير إدارة شباب طنطا ثان.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيج واحد، يعيشون على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة، وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر.

وأكد "الديب"، أن الشعب المصري دائما يضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية ضد الإرهاب وأعداء الوطن، مضيفاً أن مصر تقول للعالم كله اليوم في عيد الميلاد المجيد نحن شعب متماسك تربطه أواصر الدم والمحبة وعشق الوطن.

وفي إطار متصل، حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من خلال زيارة صباحية لعدد من الكنائس بمراكز طنطا، المحلة وسمنود.

شملت جولة المحافظ زيارة الكنيسة الإنجيلية بطنطا، ومطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس، وكنيسة العذراء بالمحلة، وكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، ونجوى العشيري السكرتير العام، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

كما استقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها محافظ الغربية ومرافقيه داخل كنيسة العذراء بالمحلة الكبرى واختتمت الزيارة في كنيسة الشهيد العذراء مرين والشهيد أبانوب بسمنود حيث قام المحافظ والقس أبانوب بتوزيع الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، في لمسة إنسانية عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد.

ومن جانبهم أعرب القساوسة ورجال الدين ورؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ الغربية، على مشاعره النبيلة وحرصه الدائم على مشاركتهم الفرح والأعياد، إلى جانب الاهتمام المستمر بتلبية كافة المطالب الخاصة بالكنائس.