أول تعليق من حسام حسن بعد فوز المصرى البورسعيدى على الاتحاد

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق المصري عن سعادته بالفوز على فريق الاتحاد السكندري، والحصول على نقاط المباراة في توقيت هام، بالجولة 12 من عمر الدوري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح أنه يحاول هو والجهاز الفني أنه يعالج الأخطاء التي كانت موجودة بالفريق في الفترة السابقة ويعمل على تهيئة الأجواء للاعبين خاصة الجانب النفسي.

وتابع أن “هناك بعض الأمور نسعى إلى تصحيحها حاليا ولكن نعاني من كثرة الإصابات والإيقافات داخل الفريق بشكل غير مسبوق”، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لم يقدم حتى الآن كل ما لديه ويسعى إلى وضع الفريق في المكانة التي تليق به لأن البداية التي بدأها الفريق لا تليق أبدا باسم النادي المصري.

واختتم حسام حسن أنه استلم الفريق وبه عدد من اللاعبين لديهم عدم ثقة، مضيفا “نحن اسمنا النادي المصري البورسعيدي وأعمل على إعادة الفريق إلى التدريب ببورسعيد خاصة في ظل منح الثقة الكبيرة من قبل كامل أبو علي رئيس النادي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في اللاعبين”.