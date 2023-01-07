السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

انفراد لـ«آخر النهار».. البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب الشهر المقبل

الذهب
الذهب

قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن حيوية البورصة ومكاسبها لا ترتبط بوضع البلد الاقتصادي اللحظي، لأن الأوضاع الاقتصادية لأي بلد قد تكون مؤقتة.

وكشف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل، متابعًا: "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية".

ونصح "أبو السعد" المواطنين بعدم منح أموالهم لأي شركة سمسرة حتى تستثمر له أمواله، لأن هذه الشركات غير متخصصة في هذا الأمر.

وتابع: "لو معاك فوائض مالية دخلها في البورصة، وبقول للناس عشان تعمل فلوس لازم تحط لنفسك خطة استثمارية واضحة، يعني لو بتقبض 10 آلاف كل شهر حط ألف جنيه في صندوق الاستثمار بالبورصة واستثمر على المدى الطويل، ولا تغامر بأموال أنت في حاجة لها".

ولفت إلى أن عدد المتعاملين الجدد في البورصة المصرية تخطى نصف مليون مستثمر في 2022، منوهًا أن البورصة ملاذ آمن حتى تحافظ على القيمة الشرائية للجنيه.

وأردف: "عندما طُرحت شهادة الـ 25% تأثرت البورصة المصرية، ولكن بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت مرة أخرى، وهناك ناس كسبت 25% في ظرف ساعتين فقط".

وواصل: "بقول للناس الاستثمار مش حِكر على الأغنياء فقط وأصحاب الشركات، ولكن كل الناس تقدر تستثمر بأقل المبالغ الممكنة".

أحمد أبو السعد البورصة المصرية محمد الباز اخر النهار صندوق استثمار للذهب

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