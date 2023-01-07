المصرى البورسعيدى يهزم الاتحاد السكندرى فى الدورى

فاز فريق المصري البورسعيدي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

والتقى المصري مع الاتحاد السكندري على أرضية ملعب استاد برج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري.

وفي الدقيقة 43 سجل إلياس الجلاصي الهدف الأول للمصري من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد معروف بعد عرقلة لعبد الرحيم دغموم من المدافع خالد صبحي.

سجل الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة 59 بعد تنفيذ ركلة ركنية من مروان عطية استقبلها أوستين أموتو برأسية تصدى لها حارس المرمى وارتدت لـ عبدالله نصيب الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 73 أحرز المصري الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من إلياس الجلاسي تجاه مروان حمدي الذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم سددها مباشرة إلى داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة 17، محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس، وفي جعبته 18 نقطة بجدول المسابقة.