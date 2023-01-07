تشريعية النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع المقبل

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشة قانون التصالح الذي تم إنجازه من لجنة الإسكان منذ 15 يومًا، بنسبة كبيرة سيطرح في المجلس خلال جلسات الأسبوع المقبل، أي بعد 15 يناير.

وأكد عضو تشريعية النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون التصالح سيتم مناقشته في الجلسة العامة، ومن الممكن أن يتم طرح أشياء خاصة بالتراخيص.

وأشار إلى أن المشكلات التي تواجه المواطنين الخاصة بترخيص محال، في مبنى مخالف، أن الترخيص لمحال معينة قريبة من مقابر، سيتم طرحها بناء على طلب المواطنين.