السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تشريعية النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشة قانون التصالح الذي تم إنجازه من لجنة الإسكان منذ 15 يومًا، بنسبة كبيرة سيطرح في المجلس خلال جلسات الأسبوع المقبل، أي بعد 15 يناير.

وأكد عضو تشريعية النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون التصالح سيتم مناقشته في الجلسة العامة، ومن الممكن أن يتم طرح أشياء خاصة بالتراخيص.

وأشار إلى أن المشكلات التي تواجه المواطنين الخاصة بترخيص محال، في مبنى مخالف، أن الترخيص لمحال معينة قريبة من مقابر، سيتم طرحها بناء على طلب المواطنين.

النائب عاطف المغاوري اللجنة الدستورية والتشريعية قانون التصالح الجلسة العامة المشكلات

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