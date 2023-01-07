السبت 07 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب قطر يهزم الكويت بهدفين فى "خليجى 25"

منتخب قطر ومنتخب
منتخب قطر ومنتخب الكويت

فاز المنتخب القطري على نظيره الكويتي 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25).

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله عمرو سراج في الدقيقة 23 وأضاف أحمد علاء الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة ليتصدر المجموعة الثانية، بفارق الأهداف أمام المنتخب البحريني، الذي فاز على الإمارات 2-1 في وقت سابق من اليوم.

فيما ظل المنتخب الكويتي بلا رصيد في قاع الترتيب بفارق الأهداف خلف المنتخب الإماراتي.

منتخب قطر منتخب الكويت بطولة خليجي 25

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