السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

فى جو ساده الود والمحبة، توجه وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج لزيارة الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وترأس الوفد الأستاذ الدكتور حسان النعماني،  نائب رئيس جامعة سوهاج، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر رافقه الدكتور أحمد عبد الحكيم ، الدكتور محمود عبدالعليم، الدكتور رأفت رشوان، الدكتور إسلام عامر،الدكتور ممدوح السيد والدكتور محمد عبدالحميد.

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وبدأ الوفد جولته بتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة والذى رحب بالوفد معرباً عن سعادته بزيارة طلاب من أجل مصر ورئيسها لتقديم التهنئة، مؤكدا على جو المحبة والود بين المسلمين والمسيحيين بمحافظة سوهاج.

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ولفت إلى أن هناك ارتباط وثيق بين الكنيسة وطلاب الجامعات ولاسيما جامعة سوهاج منذ زمن بعيد تؤكده دائما روح المحبة والتسامح.

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ثم توجه الوفد أيضا الى زيارة الكنيسة الإنجيلية وكان فى استقبال الوفد القس عماد شوقى، رئيس الطائفة الإنجيلية الذي ثمن زيارة الأسرة الطلابية المتميزة وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه هؤلاء الطلاب رغم صغر سنهم الا أنه أصبح لهم دور مؤثر وشأن عظيم فى المجتمع السوهاجى.

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من جانه، أكد الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن نسيج الشعب المصرى مسلمين ومسيحين واحد وسيظل فى رباط الى يوم الدين، متقدما بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما تشهده البلد من أمان واستقرار.

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كما تقدم بالشكر لقيادات الكنيسة على حفاوة الاستقبال، متمنيا لهم عام ميلاد سعيد، وان يعيد الله عليهم وعلى مصر كلها الأيام بالخير والبركات.

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واختتم الوفد زيارته بتقديم التهاني للحاضرين والتقاط عدد من الصور التذكارية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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أحمد عبد الحكيم أسرة طلاب من أجل مصر التهنئة للأخوة المسيحيين الدراسات العليا والبحوث الدكتور حسان النعمانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي المسلمين والمسيحيين بمحافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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