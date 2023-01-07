السبت.. الرقصة المجرية لأوركسترا «النور والأمل» على مسرح أوبرا دمنهور

يستعد أوركسترا "النور والأمل" لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس المقبل الموافق الموافق 12 يناير الجارى، على مسرح أوبرا دمنهور، برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتُقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من أروع الألحان لكبار المؤلفين الموسيقيين، حيث يقدمون من أعمال: برامز الرقصة المجرية رقمي 5 - 1، تشايكوفسكي الرقصتين الروسية والصينية، مارش موتسارت، بيزيه المصارعين – فاراندول، بالإضافة إلى موسيقى زوربا لميكيس ثيودوراكيس.

كما تقدم "لونجا رياض" من أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي، "فيها حاجة حلوة" لعمر خيرت، "على شط النيل" لأحمد أبوالعيد، و"إيه العبارة" لسيد درويش توزيع أبوبكر خيرت، الحفل قيادة المايسترو الدكتور محمد سعد باشا.

يذكر أن أوركسترا "النور والأمل" عام 1981 على يد الراحلة الدكتورة سمحة الخولي، لتقديم الموسيقي الكلاسيكية الغربية، بالإضافة إلي الموسيقى الشرقية المتطورة، وتتكون من الجيل الرابع لعازفات كفيفات من أعضاء الجمعية علي الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والإيقاع ، وتعاقب على قيادته أشهر قائدي الفرق، ومنهم: أندريه رايدر، أحمد أبوالعيد، على عثمان، ومؤخرًا محمد سعد باشا، ويعد الأوركسترا الفرقة الوحيدة في العالم التي تتكون من نساء كفيفات نجحن في العزف دون قراءة المدونات الموسيقية، وقام الأوركسترا بالكثير من الجولات الفنية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا، فعزفن في أشهر قاعات الموسيقى في النمسا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، السويد، الأردن، والكويت، كما عزفن في بلدة كوفري بفرنسا، مسقط رأس لويس برايل، مخترع كتابة برايل للمكفوفين.