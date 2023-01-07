البحرين تستهل مشوارها فى «خليجى 25» بالفوز على الإمارات

استهل المنتخب البحريني، مشواره في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، بتحقيقه فوزًا صعبًا على نظيره الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد الميناء بمدينة البصرة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.

افتتح كميل الأسود، التسجيل للبحرين، في الدقيقة 60، ثم أضاف جاسم الشيخ، الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يقلص منتخب الإمارات، الفارق في الدقيقة 90+2 عبر سيباستيان تيجالي، ليحصد الأحمر البحريني، أول ثلاث نقاط له في البطولة.



ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الكويتي، نظيره القطري، في السادسة والربع مساءً، في إطار الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.وكان المنتخب العراقي، قد قص شريط افتتاح بطولة كأس الخليج، بالتعادل السلبي أمام عمان، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى، بينما تغلب المنتخب السعودي، على نظيره اليمني، بهدفين دون رد، ضمن المجموعة ذاتها.



يذكر أن منتخب البحرين، يحمل لقب النسخة الماضية لكأس الخليج التي أقيمت عام 2019 في قطر، بعد الفوز في النهائي على السعودية.