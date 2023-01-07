«التلوث».. أستاذ جراحة يكشف المضاعفات الطبية التي تسببت بوفاة نجل جورج وسوف

قال الدكتور فهيم بسيوني، أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة، إن جراحة تكميم المعدة تم تغيير معاييرها مؤخرًا وتشتمل هذه المعايير على وزن المريض وسنة ومحاولته في التخسيس والمشاكل المسببة للسمنة وهل هناك مشكلة نفسية تعيق الجراحة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، مع الإعلامية سهير جودة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن جراحة التكميم مثلها مثل أي جراحة لها نسبة من المضاعفات والوفيات، مشيرًا إلى أن عملية التكميم تكون أنسب إذا لم يكن المريض لديه القدرة على السيطرة على نفسه في تناول الحلويات ويكون لديه نسبة ارتجاع عالية، أو مصاب بسكر شديد وفي هذه الحالة يفضل تحويل المسار الكلاسيكي وليس المصغر، أو تحويل الإثنى عشر.

سبب وفاة نجل الفنان جورج وسوف

وعن سبب وفاة وديع جورج وسوف، أكد أن العملية فيها نسبة للوفاة وهي 1 في الألف تشمل الأنواع الخطرة مثل الإثنى عشر، والمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس والقلب، ولكن هناك نسبة وفاة لانستطيع تلافيها.

وأكد أن الوفاة تمت بعد أسبوع وبسبب النزيف، مشيرًا إلى أن النزيف في الجراحة 3 أنواع أولها خلال الجراحة ويسمى أولي، والثاني بعد 24 ساعة ويكون سببه ارتفاع ضغط المريض، أو من الممكن أن يكون هناك إصابة في الطحال أو الكبد أو من نفخ مكان التدبيس، أما النوع الثالث فيكون نتيجة تلوث أو التهاب ويكون بعد الجراحة من 7 إلى 10 أيام.