مصدر باتحاد الكرة: مديونيات الأندية لدى الجبلاية بلغت 200 مليون جنيه

تحدث مصدر داخل اتحاد الكرة عن قيمة المديونيات المستحقة على الأندية لدي الجبلاية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المديونيات وصلت إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه.

وواصل المصدر أن الزمالك مديون لاتحاد الكرة بـ 60 مليون جنيه ولا بد من البدء في جدولتها حتى يتم السماح له وباقي الأندية في قيد أي لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وواصل المصدر أن اتحاد الكرة خاطب الأندية أكثر من مرة وطالبهم بضروة سداد المديونيات أو جدول المستحقات قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة عليها التزامات عديدة ومدينويات لدى جهات أخرى ولا بد من سددها خلال الفترة المقبلة قبل تعرض الاتحاد لأي أزمات.