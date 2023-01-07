السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 293 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر في حملات مكبرة بالمحافظات

سجائر
سجائر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط (293) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (22818 عبوة "سجائر"–20 قطعة شيشة إلكترونية).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.  

أجهزة وزارة الداخلية الحفاظ علي المال العام بيع بازيد من السعر جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ضبط الخارجين عن القانون شيشة إلكترونية مواصلة الحملات الأمنية مواجهة أعمال البلطجة

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وائل لطفي

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