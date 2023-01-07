السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط أكثر من مليون لتر وقود مدعم فى السوق السوداء خلال أسبوع

بنزين
بنزين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط "24" قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "8274 اسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 1,116,990جنيه"، ضبط "28" قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت "1257171 لتر"، ضبط "11042" قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت "4231,516" طن، أبرزها ضبط "977" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت "2625,218 طن–124950عبوة غذائية متنوعة –12000 قطعة" وضبط "69" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها "25,953طن (سكر)- 480 عبوة زيت تموينى".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.  

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وائل لطفي

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