السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. «فوفانا» يكمل إجراءات انتقاله إلى تشيلسى

ديفيد فوفانا
ديفيد فوفانا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع الإيفواري ديفيد داترو فوفانا، من نادي مولده النرويجي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي اللندني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن المهاجم الشاب، وقع عقدًا مع تشيلسي، يمتد حتي عام 2029، مع خيار التمديد لعام آخر.

وحقق المهاجم الإيفواري، الذي بلغ العشرين من العمر الشهر الماضي، إنجازًا كبيرًا في النرويج عام 2022 ، حيث أظهر نفسه على أنه هداف غزير الإنتاج وواحد من المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الأوروبية.

ومن جانبه، عبر ديفيد فوفانا، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف تشيلسي، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "مرحبًا أيها المشجعون، أنا هنا، لقد وصلت بشكل جيد وأنا سعيد جدًا بالتوقيع لنادي أحلامي. أراك قريبًا على أرض الملعب، تحياتي".

على الرغم من صغر سنه، فإن فوفانا، سجل 34 هدفًا في 65 مباراة مع خاضها مولدي، مع 24 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي من أكاديمية أمادو ديالو لكرة القدم في بلده، وذلك في بداية موسم 2021 في النرويج.

وخاض فوفانا، أول مباراة دولية كاملة له مع منتخب كوت ديفوار، في نوفمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات من ظهوره لأول مرة مع منتخب بلاده للمحليين.

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