حركة تنقلات بين رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بمركز أولاد صقر في الشرقية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حركة تنقلات بين رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة أولاد صقر.

حيث أصدر محافظ الشرقية، القرار رقم (275) لسنة 2023م بإعادة تنظيم العمل بين كلاً من: أحمد عبدالرحمن أحمد – رئيس الوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة أولاد صقر، ومجدي منصور حجازي – رئيس الوحدة المحلية القروية بالصوفية للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية ببني حسن، وعلاء فرحات علي - رئيس الوحدة المحلية القروية بزور أبو الليل للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بتلراك، وكريم عبد الكريم عباس - رئيس الوحدة المحلية القروية بالفرايحة للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالصوفية.

كما قرر نقل زينب أحمد عبد الرحمن – باحث شئون لجان ومجالس ومؤتمرات بمركز ومدينة أولاد صقر للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار، ومحمد صابر محمد - رئيس الوحدة المحلية القروية بتلراك للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالفرايحة ، وهدى أحمد عبد الرحمن - رئيس الوحدة المحلية القروية ببني حسن للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بزور أبو الليل، رشا محمد أحمد - سكرتير الوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بالفرايحة.

وقرر نقل علي علي محمد - سكرتير الوحدة المحلية القروية بالفرايحة للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بقصاصين الأزهار، وسحر عبد العليم محمد - سكرتير الوحدة المحلية القروية بزور أبو الليل للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بالصوفية، وسماح محمد منصور - سكرتير الوحدة المحلية القروية بتلراك للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية زور أبو الليل، ومحسن محمد محمود - سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصوفية للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بتلراك، ومدحت محمد محمد – محاسب برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية ببني حسن.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد تقييم دقيق لأداء رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية ولإعادة تنظيم العمل وللصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.