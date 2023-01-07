السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم فى «أحداث أطفيح» لـ 12 يناير

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم قدري حسنين محمود في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 12 يناير إداريًا.

وكانت المحكمة قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا حضوريًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر المستشار محمد حماد اقتحام مركز شرطة أطفيح إثارة الشغب

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