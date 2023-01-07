السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد قرار حبسهما.. نقابة المحامين الفرعية تكشف تفاصيل أزمة محامي مطروح

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تشهد نقابة المحامين في مطروح، أزمة بعد حبس محاميين ١٥ يوما على ذمة تحقيقات واقعة تشابك بينهما وبين موظف بمحكمة.

وقالت نقابة المحامين الفرعية بمطروح، إن تفاصيل الواقعة التي حدثت أمس الجمعة، تعود إلى مشادة بين سيد أبوالسويطية المحامي وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر وائل رشدي المحامي بالنقض وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.

وأضافت النقابة: «غير أن تجاذبا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعد بالضرب على المحاميين وتبادل الضرب بينهما وبين موظفين أخرين، وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحاميين ٤ أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرارا بضبط 4 محامين آخرين».

وقرر قاضي جنح مطروح تجديد حبس المحاميين 15 يوما، فيما أصدرت نيابة مطروح الجزئية أمرا بضبط وإحضار 4 محامين جدد على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في المشاجرة التي وقعت أمس بين المحامين والموظفين.

وحاليا مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح، في اجتماع دائم لبحث الأزمة وحماية أعضائها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مرسى مطروح.

نقابة المحامين مطروح تحقيقات موظف المحامي محكمة الجنايات

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