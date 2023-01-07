السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علمية كورونا» تكشف حقيقة وجود موجات جديدة والوضع الوبائى للفيروس

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه لا يمكن التنبؤ بوجود موجات جديدة من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن مصر حاليا فى مرحلة الترقب، حيث الفيروس على مستوى العالم ما زال يشهد تحورات، إلا أن تلك التحورات الجديدة أعراضها خفيفة.

وأكد أمين أن حالات دخول المستشفيات والرعاية المركزة قليلة جداً، وكذلك نسب الوفيات قليلة جداً، مؤكدا ضرورة المحافظة على الإجراءات الوقائية طالما الفيروس موجود.

وأشار إلى أن المستشفيات لديها الخبرة الكافية لمواجهة الجائحة، كما أن الفريق الطبي مدرب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وعلاجها بالبروتوكولات الحديثة لعلاج فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، بل إنهم مدربون أيضاً على كل الاجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات مكافحة عدوى.

وأضاف أنه يتم التعامل مع الوضع الوبائي للفيروس طبقا لعدد حالات الإصابة والوفاة، وما زالت هناك غرف مخصصة لعزل الحالات المصابة، وتوفير كافة اللقاحات المختلفة سواء لقاحات الإنفلونزا أو الكورونا، كما نؤكد توافر كافة أدوية علاج فيروس كورونا بالمستشفيات بشكل كافٍ.

من جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي الحالي من فيروس كورونا المستجد ومتحوره الجديد مستقرة للغاية، وعدد الإصابات في الحدود الطبيعة ولا توجد أي زيادات في الأعداد أو ضغط على المستشفيات.

وأكد أن حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد متوسطة إلى بسيطة ولا تستدعي التدخل ويتم التعامل معها منزليا ولا حاجة لها للذهاب إلى المستشفيات، لافتا إلى أن الأعداد من المقرر أن ترتفع في فصل الشتاء.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ويجب علينا تعلم ثقافة الوعي من خلال الأزمة الأخيرة ومواجهة انتشارها، موضحا أنه لن يستطيع أحد إعلان انتهاء الجائحة إلا من خلال منظمة الصحة العالمية. 

الدكتور وجدي أمين وزارة الصحة فيروس كورونا موجات جديدة مرحلة الترقب تحورات

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