السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وسط أجواء من المحبة.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال تهنئته للأخوة الأقباط

وسط أجواء من الود والمحبة شهد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في أسوان إقبالاً شعبياً لتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط في مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية، يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى وأحمد شعبان، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية، وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف. 

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وكان في استقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس، والذين أعربوا عن تهنئتهم للمحافظ بعد حصوله على أفضل محافظ عربي في جائزة التميز الحكومي العربي. 

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وقد أكد محافظ أسوان على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة في مبادئ المواطنة الحقيقية، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذي شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس أثناء تهنئته لأبناءه الأقباط فى فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليعطي رسالة للعالم بأن مصر هي رمز المحبة والحياة. 

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وأشار إلى أن مظاهرة الود والتآخي التي عمت أعياد الميلاد المجيد فى الكنائس والشوارع والميادين والمتنزهات فى أسوان وكافة ربوع مصر لم تفرق بين المسلمين والمسيحيين بل كانت مشاركة وطنية واسعة ولم تكن أبداً تقليداً شكلياً بل جوهرياً.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وامتنانه لما لمسه من مئات المسلمين بالمحبة والأخوة الصادقة والذين توافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط في احتفالات عيد الميلاد المجيد، وعلى رأسهم محافظ أسوان ليعكس ذلك قدرة الإنسان المصري على مواجهة التحديات لأنها توحد ولا تفرق، لافتاً إلى أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد. 

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وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجيليين، حيث كان فى استقباله الدكتور إيميل أنور ممثل عن مجلس الكنيسة، والذى عبر عن سعادته وامتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين، وعلى رأسهم اللواء أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التي تربط بين المصريين، والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضاً لدينا قيادة سياسية حكيمة دائماً تعطى المثل والنموذج للتلاحم. 

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هذا فيما قدم محافظ أسوان تعازيه لشعب الكنيسة من الأقباط الأرثوذكس لوفاة القمص جوارجيوس عبدالملاك شنود وكيل المطرانية بإدفو، وكاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بعد خدمة باذلة لأكثر من 42 عاماً.

أسوان الاحتفال بعيد الميلاد المجيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسلمين والمسيحيين الود والمحبة تهنئة المسلمين

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وائل لطفي

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