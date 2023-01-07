الغارمات في الدراما.. 3 موضوعات ناقشت القضية

قضية الغارمات من أبرز القضايا الاجتماعية التي انتشرت خلال الفترة الماضية، وانتبهت لها الدولة المصرية وتحاول حل أزمة عدد كبير من الغارمات عبر مؤسساتها والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى الكثير من الحملات التوعوية التي تكشف أسباب الوقوع في هذه الأزمة وكيفية النجاة منها، كما تناولت الدراما التليفزيونية والسينما هذه الأزمة في عدة أعمال.

مسلسل نسر الصعيد وموقف الضابط

وقبل 4 سنوات ناقش مسلسل “نسر الصعيد” بطولة الفنان محمد رمضان في إحدى حلقاته قضية الغارمات حين كان في مهمة للقبض على إحدى الغارمات وحين وجد حالتها المادية ضعيفة للغاية وطلبها مهلة للسداد تعاطف معها ورفض القبض عليها ودفع المبلغ المطلوب للدائن.

مسلسل أيوب مصطفى شعبان

تطرق مسلسل “ايوب” بطولة النجم مصطفى شعبان للمسجونين والمسجونات والكثير من الغارمين والغارمات وحياتهم، وعقب نجاح المسلسل قرر الفنان مصطفى شعبان استثمار التعاطف الجارف مع شخصيته في العمل وأطلق مبادرة خيرية تستهدف جمع التبرعات لدعم الغارمين والغارمات فى السجون، وإعادتهم إلى أسرهم ومنازلهم، تحت عنوان "مبادرة أيوب مصر الخير للغارمين".

حكاية أوضة وصالة

وناقش مسلسل “نصيبي وقسمتك 4” من خلال حكاية أوضة وصالة قضية الغارمين للرجال وقدم الفنان أحمد عبد العزيز شخصية رائعة في مواجهة السلطة المالية في الحارة التي يسكن فيها.

ولحل أزمات هؤلاء الغارمات، اتجه العديد من مؤسسات الدولة، بناءً على توجيهات مباشرة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعمل على فك كرب الغارمين والغارمات، الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الاستدانة وزجت بهم فى السجون.

وبدأت مجموعة من المؤسسات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في فك أزمات الكثير من الغارمات ودفع ديونهم لدى الدائنين بشكل كبير.

وعلى صعيد آخر تجريد الدولة عبر عدة أجهزة وعبر وسائل الإعلام المختلفة الكثير من حملات التوعية بتلك الأزمة وعدم شراء إلا الضروريات من أجل عدم الوقوع تحت طائلة القانون والسير وفقا للإمكانيات المادية وليس وفقا للعرف أو السائد في الأماكن المحيطة.