حبس المتهم بقتل شقيقته لاعتراضها على العمل خادمة

قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته بسبب اعتراضها على العمل خادمة في إحدى الشقق السكنية في الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة تدعى غادة. ع 16 سنة، تسكن بشارع الصفا والمروة بمنطقة الهرم، وبها عدة طعنات بالصدر أودت بحياتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين من فحص كاميرات المراقبة تسلل شقيق المجني عليها إلى غرفتها أثناء تغيبها، وظل مختبئا داخل الغرفة لحين عودتها، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيادي، ثم استخدم شقيق المجني عليها سلاحا أبيض وطعنها عدة طعنات في منطقة الصدر وفر هاربا.