محافظ سوهاج يزور المطرانيات ويقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وقدم لهم الهدايا العينية، ومبلغ مادي كعيدية، بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



كما قام محافظ سوهاج، والوفد المرافق له، بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، حيث كان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية، وعدد من الآباء والكهنة والمواطنين.



ووجه المحافظ التهنئة للمواطنين الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية وجيشه العظيم ورجال شرطته البواسل، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

كان استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 167 مواطن .

وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة .

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.