السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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مصر

العرابي: الرئيس أرسى قاعدة المشاركة في عيد الميلاد للتأكيد على نسيج الوطن الواحد

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى قاعدة المشاركة في صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، لتكون رمزًا للتأكيد على نسيج الوطن الواحد الذي شكل أحد عناصر استقرار مصر.

وأضاف العرابي، اليوم السبت، أن مشاركة الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تؤكد أنه رئيس لكل المصريين ويحرص عليهم جميعًا.

ولفت رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إلى أن رئيس الجمهورية استغل تلك المناسبة لتوجيه رسائل هامة للغاية لجموع المصريين مفادها أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وواثقة برغم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها.

وأشار العرابي إلى أن الرئيس السيسي يتابع عن قرب نبض الشارع ومخاوف المصريين، لافتا إلى تحذير الرئيس من الشائعات التي تستهدف بلادنا وأن عنصر الاستقرار مبني على الطمأنينة.

ودعا رئيس المجلس إلى الاصطفاف وراء الدولة المصرية وقيادتها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع والتي نوه الرئيس السيسي - في كلمته - إلى أنها مختلفة عما سبق وستؤثر على الجميع حال استمرت الحرب الروسية الأوكرانية.

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