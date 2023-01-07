أولهم «مبابى وهالاند».. أفضل 10 هدافين فى عام 2022

انتهى عام 2022، بتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة أفضل 10 هدّافين، بجميع أهدافه سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وتألق مبابي بشكل كبير مع باريس سان جيرمان، وكذلك مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الماضيين، وساهم في وصول الديوك الفرنسية إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

قائمة أفضل 10 هدّافين في عام 2022

وبهذا الصدد، نرصد لكم قائمة أفضل 10 هدّافين في عام 2022، سواء مع أنديتهم أو مع منتخبات بلادهم، وذلك على النحو التالي:

1- الفرنسي كيليان مبابي

شارك كيليان مبابي في 56 مباراة مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في عام 2022 الماضي، سجل خلالهم 56 هدفًا.

وسجل مبابي 44 هدفًا مع باريس سان جيرمان، بواقع 32 هدفًا في الدوري الفرنسي، 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا و3 أهداف في كأس فرنسا.

وعلى الصعيد الدولي، سجل مبابي 12 هدفًا مع منتخب فرنسا، بواقع هدفان في مواجهات ودية، هدفان في دوري الأمم و8 أهداف في كأس العالم (منهم ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة النهائية أمام الأرجنتين).

كيليان مبابي

2- النرويجي إيرلينج هالاند

شارك إيرلينج هالاند في 43 مباراة مع ناديي بروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى منتخب النرويج في عام 2022 الماضي، سجل خلالها 46 هدفًا.

وسجل هالاند 27 هدفًا مع مانشستر سيتي، بواقع 21 هدفًا في الدوري الإنجليزي، 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف واحد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أما مع دورتموند، فقد سجل هالاند 10 أهداف، بواقع 9 أهداف في الدوري الألماني، وهدف واحد في كأس ألمانيا.

وعلى الصعيد الدولي، سجل هالاند 9 أهداف مع منتخب النرويج، بواقع 3 أهداف في مباريات ودية، و6 أهداف في دوري الأمم الأوروبية.

إيرلينج هالاند

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي

شارك روبرت ليفاندوفسكي في 51 مباراة مع ناديي بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى منتخب بولندا، سجل خلالهم 42 هدفًا.

سجل ليفاندوفسكي 20 هدفًا مع بايرن ميونخ في عام 2022 الماضي، بواقع 16 هدفًا في الدوري الألماني، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

أما مع برشلونة، فقد سجل ليفاندوفسكي 18 هدفًا، بواقع 13 هدفًا في الدوري الإسباني، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، سجل ليفاندوفسكي 4 أهداف مع منتخب بولندا، بواقع هدف في تصفيات كأس العالم، هدف في دوري الأمم، وهدفين في كأس العالم.

روبرت ليفاندوفسكي

4- الفرنسي كريستوفر نكونكو

شارك كريستوفر نكونكو في 58 مباراة مع نادي لايبزيج الألماني، سجل خلالهم 37 هدفًا.

جاءت أهداف نكونكو جميعها مع لايبزيج، بواقع 25 هدفًا في الدوري الألماني، 4 أهداف في كأس ألمانيا، 4 أهداف في الدوري الأوروبي، 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف في السوبر الألماني.

كريستوفر نكونكو

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي

شارك ليونيل ميسي في 51 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين، سجل خلالها 35 هدفًا.

سجل ميسي 17 هدفًا مع باريس سان جيرمان، بواقع 12 هدفًا في الدوري الفرنسي، 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف واحد في السوبر الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، فقد تألق ميسي بشكل كبير مع منتخب الأرجنتين، حيث سجل 18 هدفًا، بواقع 8 أهداف في مباريات ودية، 7 أهداف في كأس العالم (منهم هدفان في المباراة النهائية)، هدفان في فيناليسيما وهدف واحد في تصفيات المونديال.

ليونيل ميسي

6- الإنجليزي هاري كين

شارك هاري كين في 62 مباراة مع توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، سجل خلالها 35 هدفًا.

سجل هاري كين 30 هدفًا مع توتنهام، بواقع 26 هدفًا في الدوري الإنجليزي، 3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، سجل هاري كين 5 أهداف مع منتخب إنجلترا، بواقع هدفين في كأس العالم، هدفين في دوري الأمم وهدف واحد في مباراة ودية.

هاري كين

7- الفرنسي كريم بنزيما

شارك كريم بنزيما في 39 مباراة مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، سجل خلالها 33 هدفًا.

سجل بنزيما 32 هدفًا مع ريال مدريد، بواقع 19 هدفًا في الدوري الإسباني، 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، هدفين في السوبر الإسباني وهدف واحد في السوبر الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، فقد سجل بنزيما هدفًا واحدًا مع منتخب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما غاب عن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

كريم بنزيما

8- السنغالي ساديو ماني

شارك ساديو ماني 60 مباراة مع ناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى منتخب السنغال، سجل خلالها 33 هدفًا.

سجل ماني 14 هدفًا مع ليفربول، بواقع 9 أهداف في الدوري الإنجليزي، 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما مع بايرن ميونخ، فقد سجل ماني 11 هدفًا، بواقع 6 أهداف في الدوري الألماني، 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بجانب هدف في السوبر الألماني وهدف في كأس ألمانيا.

وعلى الصعيد الدولي، سجل ساديو ماني 8 أهداف مع منتخب السنغال، بواقع 4 أهداف في تصفيات كأس إفريقيا، 3 أهداف في كأس إفريقيا، بجانب هدف في مباراة ودية.

ساديو ماني

9- البرازيلي نيمار دا سيلفا

شارك نيمار دا سيلفا في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، سجل خلالها 32 هدفًا.

سجل نيمار 25 هدفًا مع باريس سان جيرمان، بواقع 21 هدفًا في الدوري الفرنسي، هدفين في دوري أبطال أوروبا وهدفين في السوبر الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، فقد سجل نيمار 7 أهداف مع منتخب البرازيل، بواقع 5 أهداف في مباريات ودية، وهدفين في كأس العالم 2022.

نيمار دا سيلفا

10- الفرنسي وسام بن يدر

شارك وسام بن يدر في 48 مباراة مع نادي موناكو ومنتخب فرنسا، سجل خلالها 30 هدفًا.

سجل وسام بن يدر 29 هدفًا مع موناكو، بواقع 22 هدفًا في الدوري الفرنسي، 3 أهداف في الدوري الأوروبي، 3 أهداف في كأس فرنسا، بجانب هدف وحيد في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، سجل وسام بن يدر هدفًا واحدًا فقط مع منتخب فرنسا في عام 2022 الماضي، وكان خلال مباراة ودية.