وزير الرياضة: الرئيس السيسى وجه بدعم الأشقاء العرب فى جميع المجالات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء العرب في جميع المجالات، خاصة في مجال الشباب والرياضة.

وقال صبحي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارته لدولة العراق؛ لحضور افتتاح كأس الخليج العربي لكرة القدم فى نسخته (25)- إن الحكومة المصرية تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف ودعم التعاون المشترك مع الأشقاء العرب.

وأعرب عن سعادته بتواجده في بلده الثاني (العراق)، وكذلك سعادته بعودة العراق لتنظيم البطولة بعد غياب 45 عاما.

وأكد أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع مصر مع العراق، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق للجنة المنظمة بالعراق فى استضافة بطولة خليجي (25)، وخروجها على أعلى مستوى على الأصعدة مختلف الإدارية والتنظيمية والفنية، متمنياً التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة بمنافسات البطولة وتقديم أداء مميز؛ يعكس تطور الرياضة العربية

وأثنى صبحي، على التنظيم الجيد من جانب اللجنة المنظمة لفعاليات كأس الخليج العربي بالعراق، وحسن الاستقبال والاستضافة لمختلف المنتخبات والوفود المرافقة لهم، متمنياً لهم التوفيق فى نجاح البطولة فى جميع مراحلها.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات تتمثل في: العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.