انهيار جزئى فى أحد المنازل وتصدع آخر بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، شرق محافظة سوهاج، انهيارًا جزئيًا في أحد المنازل وحدوث تصدع في منزل آخر ملاصق له، دون وقوع أية خسائر بالأرواح، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وإبلاغ الوحدة المحلية لعمل الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بحدوث انهيار جزئي بمنزل وتصدع آخر، دون حدوث أية إصابات أو خسائر بالأرواح.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين حدوث انهيار الجزء الأمامي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل وغير مأهول بالسكان، ملك المدعو (محمد م ع) 28 عامًا، عامل، بسبب تهالك المنزل وقدمه، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لاتخاذ اللازم.

نتج عن عملية الانهيار حدوث بعض التصدعات في منزل آخر ملاصق له، مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك (علي ح م ع) 52 عامًا، جزار، ويقيم بذات الناحية، يقيم فيه هو وأسرته، دون حدوث أية إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت تحقيقاتها في الواقعة.