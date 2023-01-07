السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة فاعل خير أثناء المساعدة في دفن متوفي بالوادي الجديد

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

توفي شخص، اليوم السبت، أثناء دفن متوفي بمقابر الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ انفاسه الاخيرة قبل نقله للمستشفى.

تلقى اللواء محمد ابو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة هشام محمد مصطفى وهو أحد التربية الذين يقومون بعملية الحفر والدفن الخيري، وذلك أثناء تواجده في المقابر صباح اليوم للقيام بدفن متوفي بعد الدفع بسيارة الإسعاف في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شخص مصرعة أثناء دفن متوفي الوادي الجديد بمقابر الخارجة سيارة الإسعاف محاولة لإنقاذه شرطة النجدة حسن الخاتمة

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وفاة فاعل خير أثناء المساعدة في دفن متوفي بالوادي الجديد

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