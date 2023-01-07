السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الرئيس السيسى يطمئن على صحة البابا تواضروس هاتفيًا

الرئيس السيسي والبابا
الرئيس السيسي والبابا تواضروس

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، منذ قليل، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واطمأن الرئيس خلال الاتصال على صحة قداسة البابا، الذي طمأنه وشكره على اهتمامه ومشاعره الطيبة.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، في السابعة من مساء أمس الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركه الصلاة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والشمامسة، وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

وحضر للتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستقبله المصلون بسعادة كبيرة.

وألقى قداسة البابا عظة القداس بعد قراءة الإنجيل، حيث شكر قداسته في مقدمتها وختامها الرئيس السيسي بحضوره لتهنئة المسيحيين والمصريين كافة بالعيد، وأشاد قداسته برسائل الطمأنينة التي بعثها لكل المصريين خلال كلمة التهنئة التي ألقاها. 

وأثنى على حرصه على إرساء تقليد حضوره في كل عام للتهنئة بالعيد.

وهنأ البابا أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة والرهبان والراهبات، وأبناء الكنيسة في مصر وكل قارات العالم بمناسبة العيد.

اسة البابا تواضروس الثاني أحبار الكنيسة ء الكنيسة اباء البابا تواضروس الثاني

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وائل لطفي

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