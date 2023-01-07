الغضبان يفتتح سفينة الكتب «logos hope» بميناء بورسعيد السياحي

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد، ووصلت ميناء بورسعيد أول أمس الخميس، رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد العزيز برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية وعدد من القيادات التنفيذية والسياحية.

وأطلع محافظ بورسعيد على الإجراءات الأمنية والتنسيقية المتبعة في استقبال الزائرين بالسفينة، وتأكد من انتظام حركة دخول وخروج المواطنين، كما تفقد محافظ بورسعيد أقسام سفينة الكتب المختلفة.

والتقى محافظ بورسعيد مسئولي وطاقم السفينة، معربا عن ترحيبه بزيارة سفينة لوجوس هوب لمدينة بورسعيد للمرة الثانية، مؤكدا على تقديمه كامل الدعم لطاقم السفينة خلال فترة زيارتها لمحافظة بورسعيد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وأشار إلى أن الميناء السياحي أتم كافة التجهيزات على أعلى مستوى لاستقبال زائري المكتبة من الطلاب ومحبي القراءة، والخروج بمحافظة بورسعيد في أبهى صورة خلال هذا الحدث العالمي.

ووجه المحافظ بتقديم كل الدعم والتقدير للسفينة وأكد أن محافظة بورسعيد اتخذت كافة الاجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية، للتأكد من نجاح رحلة السفينة الثانية لجمهورية مصر العربية، والتأكد من تقديم كافة الدعم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لأي دعم تقدمه لطاقم السفينة خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث، مؤكدا على أهمية عكس الواجهة الحضارية لبورسعيد والتي تمثل سفير مصر أمام العالم خلال هذا الحدث

واستقبلت السفينة الزائرين منذ أمس الخميس، بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وذلك لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، كما تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال