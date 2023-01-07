السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متوسطة على مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

شوارع مطروح
شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة. 

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوائ وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين من الطقس السيئ، وسرعة الاستجابة لها. 

وكان قد قال محمد خضر، المتحدث الرسمي لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، إنه تم انهاء الاستعدادات لموسم الامطار، حيث تم  رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات واستدعاء جميع العاملين من الراحات وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وأوضح أنه تم جاهزية 84 سيارة ومعدة ومعدات شفط مياه عملاقة لرفع مياة الأمطار من الشوارع الميادين بمدن محافظة مطروح الـ8، مشيرا إلي أنه توزيع 59 سيارة ومعدة علي مدن محافظة مطروح كالآتي "41 سيارة ومعدة بمدينة مرسي مطروح، سيارة بمدينة الضبعة، 3 سيارات ومعدة بمدينة العلمين، 3 سيارات ومعدة بمدينة الحمام، 8 سيارات ومعدة بمدينة سيوة، سيارة بمدينة النجيلة، سيارة بمدينة براني، وسيارة بمدينة السلوم"، بالإضافة الي 25 سيارة ومعدة جاهزة في حالة الطوارئ.

وأضاف أنه تم تطهير 717 شنيشة تصريف مياة أمطار وتطهير المحطات الرئيسية والفرعية بالإضافة إلي إجراء سيناريوهات لبعض الأزمات والتأكد من صلاحية  المعدات وجاهزية  والأفراد مؤكدا علي أنه تتم متابعة حالة الطقس بشكل يومي عن طريق غرفة الأزمات للشركة القابضة وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

وأشار إلي أنه تم التمركز لبعض المعدات في بعض المناطق الساخنة التي تم تحديدها خلال الاعوام السابقة وتم تنفيذ بعض الأعمال البسيطة التي حلت مشاكل تجمع مياه الأمطار داخل مدينة مرسي مطروح وبعض النقاط علي كورنيش مدينة مرسي مطروح.

شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
الشوارع والميادين امطار متوسطة حالة الطواريء سقوط امطار متوسطة محافظة مطروح مدينه مرسي مطروح

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وائل لطفي

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