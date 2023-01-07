السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن تحقق فى ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

تستضيف العاصمة البريطانية لندن، اجتماع وزراء العدل من مختلف أنحاء العالم  في منتصف مارس، حيث ستتم مناقشة والتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، فإن نائب رئيس الوزراء  وزير العدل  البريطاني دومينيك راب سيستضيف الاجتماع في لندن في لانكستر هاوس مع نظيره الهولندي.

وسيستمع المجتمعون إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن عمل المحكمة ودور المجتمع الدولي في دعم تحقيقاته.

وانتقد وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، إعلان روسيا "نظام وقف إطلاق النار" على طول خط القتال بأكمله في أعياد الميلاد.
وقال كليفرلي - في تغريدة على تويتر- إن "توقف الهجمات الروسية لمدة 36 ساعة لن يفعل شيئًا لتعزيز آفاق السلام، ويجب على روسيا سحب قواتها بشكل دائم والتخلي عن سيطرتها غير القانونية على الأراضي الأوكرانية وإنهاء هجماتها القاسية ضد المدنيين الأبرياء".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر "بوقف إطلاق النار" من الساعة 12:00 يوم 6 يناير بتوقيت موسكو إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خط الاتصال الكامل بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا.

لندن ارتكاب جرائم حرب أوكرانيا جرائم حرب مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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