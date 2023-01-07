السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جماهير الأهلى تستقبل خبرا سارا قبل مواجهة المصرى البورسعيدى

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

استقبلت جماهير الأهلي خبرًا سارًا قبل مواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعيد الأهلي جهود الثنائي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما حرمتهما الإصابة من التواجد في قائمة مباراة إنبي.

وواصل عبد المنعم استكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم قبل أن يواصل فقرات التأهيل على ملعب مختار التتش.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة عبد المنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

واستهل حمدي فتحي، مشاركته في المران الجماعي مع الفريق؛ تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، وانتظم حمدي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش، بعدما خضع لتدريبات علاج طبيعي للتخلص من شد خفيف في العضلة الخلفية.

الاهلى المصرى البورسعيدى الدورى المصرى محمد عبد المنعم حمدى فتحى

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وائل لطفي

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جماهير الأهلى تستقبل خبرا سارا قبل مواجهة المصرى البورسعيدى

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