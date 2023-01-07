محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور)

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتيرالعام، و قيادات الدين الإسلامي من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وفي كلمة الوعظ للأب متى زكريا راعي كنائس مطروح، أكد أن مولد السيد المسيح كان رسالة تفاؤل أمل ودعوة للفرح والتسامح.

بينما أكد محافظ مطروح، خلال كلمته، أن احتفال المصريين جميعًا بمولد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام رسالة محبة وسلام من جميع أبناء مصر للعالم أجمع، مع تأكيد الحب والولاء، باعثًا برسالة حب وتأييد مطلق نيابة عن جميع أهالي مطروح المخلصين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييدًا ودعمًا لمسيرته وقيادته الحكيمة في إدارة شئون البلاد والحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه، وحرصه مع التواصل بين كافة أبناء الوطن بجميع المحافظات المصرية، وتأكيد روح الوحدة المصرية بنسيجها الوطني الواحد والذي يبرهن عليه تلاحم أبناء مصر جميعًا عبر تاريخهم الطويل.

وأشار إلى أن ما تقدمه مصر من نموذجِ فريدِ في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية، وترسيخ وإعلاء قيم التسامح والسلام وعدم التمييز بين المواطنين على أرضها، وضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يكفل التماسك المجتمعي بين قطبي الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين.

وقدم محافظ مطروح التهنئة للإخوة الأقباط بمطروح بعيد الميلاد المجيد ،مؤكدًا على أبناء مصر مسلمين ومسيحيين بنسيجهم الوطني الواحد متجمعين دائمًا في ألفة ومحبة صادقة رغم أنف الحاقدين و الكارهين والمغرضين، وأنهم دائمًا على قلب رجل واحد مع الدعوة لاستمرار التكاتف من أجل البناء والتنمية، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية ومحافظة مطروح بكل الخير والرخاء والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة أمنها واستقرارها، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد