السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

احتفال«أقباط مصر» بعيد الميلاد المجيد.. وإقبال كبير على محلات الهدايا (صور)

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

يحتفل أقباط مصر  في 7 يناير بذكرى ميلاد «السيد المسيح» عليه السلام، في تتويج لاحتفالات «أعياد الميلاد» حيث تبدأ الاحتفالات بإقامة الصلوات، ثم في الصباح تبدأ احتفالات العيد بمظاهر مختلفة تحمل كلها مضمون واحد هو تبادل التهنئة بقدوم العيد والتعبير عن الحب والإخاء بين المصريين، وتبادل الهدايا والكحك والبسكويت والطعام وسط حب ومودة.

وشهدت شوارع القاهرة مظاهر احتفالية مختلفة منذ بداية احتفالات رأس السنة، وانتشار الزينة الملونة وإقبال المصريين عليها وتزيين الشوراع والمحلات باللون الأحمر والأخضر للاحتفال بعيد ميلاد المجيد.

«ليديا» فتاة عشرينية نزلت مع أصدقائها لتشتري بنفسها هدايا العيد، ووقع اختيارها على دباديب صغيرة لبابا نويل لتحضر بها مظاهر الاحتفال  فى الكنيسة ليلة عيد الميلاد، وتقول: «أنا بنزل اشتري الحاجات دي بس علشان الأولاد بيفرحوا بيها أكتر من لبس العيد ونتبادل الهدايا حتى يوم العيد».

فوزي، 55 عامًا، قال إن العيد بالنسبة له ولأسرته يومًا ينتظره كل عام وأنه يبدأ بشراء الأكل والحلويات والكعك لأنهم كانوا في فترة صيام، ويتبادلوا الهدايا والطعام وسط فرحة شديدة مع الأهال والجيران.

«معتز»، تاجر هدايا يفترش شارعًا متفرعًا من حي الدقي يقول لـ«الدستور»، إنه باع عدد كبير جدًا من الهدايا وشجر الكريسماس والزينة الملونة وبابا نويل والأنوار المواطنة بشكل كبير جدًا منذ بداية شهر ١٢ حتى اليوم، وأنه هذا المرسم كان الأكثر إقبالًا في أعياد الميلاد وسط فرحة كبيرة من المصريين أقباط ومسلمون.

وتزينت كنائس مصر بزينة أعياد الميلاد "المزود" وأشجار الكريسماس، و حرص شعب الكنيسة على اصطحاب أطفالهم إلى المطرانية والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بصلوات واحتفالات عيد الميلاد.

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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احتفال«أقباط مصر» بعيد الميلاد المجيد.. وإقبال كبير على محلات الهدايا (صور)

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