أقباط الشرقية يؤدون قداس عيد الميلاد بمطرانية الزقازيق ومنيا القمح

أدى أقباط محافظة الشرقية صلوات عشية عيدالميلاد المجيد بكنائس المحافظة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وفى مطرانية الزقازيق ومنيا القمح “ كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول ”، أدى أبناء الكنيسة الصلوات، بحضور حشد كبير من أبناء الكنيسة، والمسلمين الذين حضروا لتهنئة الأقباط بالعيد.

وترأس الصلوات الأنبا تيموثاوس أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، وسط كهنة وشماسين الكنيسة، فيما توافد عدد من شباب المسلمين والذين قاموا بتوزيع الورود على الأقباط باب الكنيسة مهنئين الأقباط بحلول عيد الميلاد.

وحضر قاس صلاة العيد كل من أمناء الأحزاب بالمحافظة “مستقبل وطن - مصر الحديثة - الوفد - والشعب الجمهوري”، وعدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم: النائب لطفى شحاتة والنائبة مروة هاشم و النائبة هناء أنيس والنائب هاني أباظة واالنائب عمرو التونسى والنائبة هند حازم، ورئيس وأعضاء نادى الشرقية الرياضي، وأعضاء وعضوات المجلس القومي للمرأة، ونقيب الموسيقيين خالد بيومي.

جاء ذلك وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، فيما دفع مرفق الإسعاف سيارات إسعاف بمجيط الكنيسة لتأمين الاحتفالات.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، قد قام بزيرة لمقر مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة للأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المسيحيين المصريين بالداخل والخارج وعام رفعة وتقدم وازدهار على كافة ربوع الوطن، مطالباً بضرورة تطبيق تعاليم الدين السمحة من صدق وأمانة وإخلاص وقيم رفيعة في العمل والمعاملة وصولاً لمجتمع مترابط ينبذ الفرقة ويقوي التلاحم بين أفراده وصولاً للأفضل.

من جانبه أكد الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح أن مصر بلد تتسع للجميع منذ آلاف السنين تقبل التعددية وتلتزم بالوسطيه قائلاً نتجمع في الأعياد والاجمل نتجمع دائماً للمشاركة في بناء الوطن.

طالب أسقف الزقازيق ومنيا القمح الجميع بالمزيد من العمل والجهد كيد واحده لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، متمنياً أن يكون العام الجديد تسوده قيم الحب والسلام والمودة بين الجميع وعام إنتصار على العقول المظلمة الفاقدة للبصر والبصيرة التي تعطل التقدم للوصول للرخاء.

قداس عيد الميلاد بمحافظة الشرقية

قداس عيد الميلاد بمحافظة الشرقية

قداس عيد الميلاد بمحافظة الشرقية

قداس عيد الميلاد بمحافظة الشرقية

قداس عيد الميلاد بمحافظة الشرقية

قداس عيد الميلاد بمحافظة الشرقية