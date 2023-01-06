الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شوقي علام: الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام مشروع

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يحق للمسلمين الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام، وذلك لأن القرآن الكريم ذكر لنا 25 رسولا نؤمن بهم جميعاً.

الدعوة للإيمان

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الله سبحانه وتعالى كان يرسل الأنبياء والرسل على فترات زمنية مختلفة من أجل الدعوة إلى الإيمان بالله، وعدم الشرك به، وخروج الناس من الظلمات إلى النور.

الإيمان بالرسل 

وأضاف في حديثه، أن جميع الأنبياء والرسل يؤمن المسلمين بها ولا يجب التفرقة بين أحد من رسل الله، كما أن سيدنا عيسى حلقة من حلقات الرسل وحلقته من حلقات النور التي أرسلها الله للناس ليهديهم.

وأشار إلى، أن الاحتفال بمولد الأنبياء والرسل لا حرج فيها، حيث كان هدف الأنبياء الذين أرسلهم للأمم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، لذا الاحتفال بذكرى مولدهم دون إحراج، فلا يوجد حرج في الاحتفال بمولد سيدنا محمد أو سيدنا عيسى.

شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء الاحتفال بمولد المسيح الايمان بالرسل

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