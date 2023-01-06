سليمان عيد مفاجأة «كابيتانو مصر».. ويفجر البهجة بـ«بابا نويل»

بدأت مساء اليوم الجمعة الحلقة السادسة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" البرنامج الأضخم في اكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وحل النجم الكوميدي سليمان عيد ضيفًا على الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" وبأجواء كوميدية دخل مرتديًا زي بابا نويل متخفيًا وعرفه الشباب من صوته.

وحمل سليمان عيد مجموعة من الهدايا لمن يجيب على أسئلته، وشجعهم على التفوق وأن يكونوا نجوم مصر خلال الفترة القادمة، وأكد أن كأس العالم شجع كل المصريين على التطلع لمنتخب عالمي.

وبدأت الحلقة من خلال لقطة مميزة بمناسبة عيد الميلاد حيث التقت لينا الطهطاوي مقدمة البرنامج عددًا من اللاعبين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد وأحضرت كعك العيد قائلة "النهاردة فري" وهنبوظ الدايت بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبدأت في سؤال اللاعبين عما يفتقدونه أثناء صيامهم؟

حلقة اليوم تشهد مواجهة قوية بين فريقي "مسعد نور" بقيادة الكابتن عبدالستار صبري، وفريق "محمد عبدالوهاب" بقيادة سارة حسين، وتشهد مواجهة شرسة في الملعب في آخر مباريات الدور الأول للمجموعات.