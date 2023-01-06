التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق وعمان في افتتاح خليجي 25

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة العراق وعمان التي جمعت المنتخبين في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" والتي تستضيفها دولة العراق.

وطوال 90 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، لم تسفر محاولات الفريقين عن هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وتتواصل منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من البطولة، بمواجهة أخرى تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة بين السعودية واليمن على ملعب البصرة الدولي.

واستضافت العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وتُنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.