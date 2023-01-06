«بكرى» يحتفل بعيد ميلاد شيخ الأزهر: وهب حياته لنشر ثقافة التعايش والأخوة

احتفل الإعلامي مصطفى بكري، بعيد ميلاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي أتم اليوم عامه الـ77، قائلًأ إن فضيلة الإمام وهب حياته لنشر ثقافة التعايش والسلام والأخُوة الإنسانية.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، "فضيلة الإمام ينتمي لأسرة صوفية عريقة تضرب بجذورها في عمق تاريخ الصعيد، وكل من اقترب من شيخ الأزهر واستمع لرؤيته وأفكاره، وأطروحاته، يدرك تماما الجوهر الإيماني الإنساني، في رجل لا يحيد عن المبادئ والمواقف.

وتابع: "شيخ الأزهر رجل لديه من القناعة بما يعتقد أنه صحيح ما يجعله صلبًا وقويا في مواجهة كافة العواصف التي تحاول النيل من الأزهر، تعرض لحملات كثيرة ورسالات كثيرة على السوشيال ميديا، وكثيرون حاولوا التشكيك ونشر ادعاءات زائفة، لكن شيخ الأزهر بقامته وأدبه لم ينجرف نحو تلك الأساليب أو يرد عليها، وإنما كان يدافع عن صحيح الدين".