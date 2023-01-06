الرئيس السيسى يصافح الأقباط بقداس عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام بالمرور على الأقباط بالكاتدرائية، ومصافحتهم لتقديم التهنئة بالعيد لغالبية الحضور من الأقباط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى مقر كاتدرائية، «ميلاد المسيح»، لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح، قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الأساقفة المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد.

ترأس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودخل البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على ألحان وتراتيل الشمامسة.

ودخل موكب قداسة البابا تواضروس الثاني إلى صحن الكنيسة وسط ألحان الشمامسة وبصحبته أساقفة الكنيسة المشاركون في الصلاة والآباء الكهنة والشمامسة، حيث تلوا الألحان والترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح.