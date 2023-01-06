الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة الأزهرى: بريطانيا تقدم الإنسان المسلم أنه شهوانى ومعاد للعالم

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن بريطانيا تقدم الإنسان المسلم على أنه شهواني ومعاد للعالم ويحمل السيف دائماً، وهذه الصورة بينة في الروايات الإنجليزية بصورة كبيرة.

قضايا الدين الإسلامي 

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "الحق المبين" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدكتور طارق رمضان كان يقدم في فرنسا وسويسرا أنه المفكر الإسلامي القادر على فهم المبادئ الإسلامية، وتفاجأ العالم بعد ذلك بتورطه في الكثير من القضايا، وكان شقيقه هاني رمضان أحد أبرز عناصر الإرهاب في العالم، ولهذا المخابرات العالمية تقدم هذه النماذج وكأنها رمز الدين الإسلامي ومن ثم تشويه هذه الصورة في العالم بأكمله.

البحث الإسلامي

وأضاف في حديثه أنه ينصح الباحثين الجدد بتركيز أعمالهم على دراسة مناهج الدولة الأوروبية في تصدير الدين الإسلامي بهذه الصورة السيئة.

أسامة الأزهري بريطانيا صورة الإسلام بالخارج المسلم شهواني أحمد دريني

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وائل لطفي

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