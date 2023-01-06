أسامة الأزهرى: بريطانيا تقدم الإنسان المسلم أنه شهوانى ومعاد للعالم

قال الشيخ أسامة الأزهري، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن بريطانيا تقدم الإنسان المسلم على أنه شهواني ومعاد للعالم ويحمل السيف دائماً، وهذه الصورة بينة في الروايات الإنجليزية بصورة كبيرة.

قضايا الدين الإسلامي

وأكد الشيخ أسامة الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "الحق المبين" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدكتور طارق رمضان كان يقدم في فرنسا وسويسرا أنه المفكر الإسلامي القادر على فهم المبادئ الإسلامية، وتفاجأ العالم بعد ذلك بتورطه في الكثير من القضايا، وكان شقيقه هاني رمضان أحد أبرز عناصر الإرهاب في العالم، ولهذا المخابرات العالمية تقدم هذه النماذج وكأنها رمز الدين الإسلامي ومن ثم تشويه هذه الصورة في العالم بأكمله.

البحث الإسلامي

وأضاف في حديثه أنه ينصح الباحثين الجدد بتركيز أعمالهم على دراسة مناهج الدولة الأوروبية في تصدير الدين الإسلامي بهذه الصورة السيئة.